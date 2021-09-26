Різкий спад: в Україні виявили ще понад 4 600 випадків COVID
За минулу добу, 25 вересня, зафіксовано ще понад 4 600 випадків коронавірусу в Україні. Летальних випадків - 69.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства охорони здоров'я.
Повідомляється, що в Україні зафіксовано ще 4 647 нових підтверджених випадків COVID-19, у тому числі 448 серед дітей та 57 серед медиків. Госпіталізовано - 2 325 осіб, одужали - 983.
Також повідомляється, що за добу на COVID протестували:
- методом ПЛР - 23 665 осіб,
- методом ІФА - 5 291 осіб,
- експрес-тестами - 21 065 осіб.
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (611), Дніпропетровській (506), Одеській (331), Чернівецькій (253) та Тернопільській (234) областях.
За весь час пандемії в Україні захворіли - 2 392 397 осіб, летальних випадків - 55 626.
Нагадаємо, за день до цього в Україні зафіксували понад 8 000 нових випадків COVID.
Також стало відомо, що Україна вийшла на друге місце в Європі з добової смертності від COVID-19.