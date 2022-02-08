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Резников снова заболел коронавирусом

Автор: Артем Горовенко

Министр обороны Украины Алексей Резников снова заболел коронавирусом. По его словам, он продолжает работать, но на самоизоляции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Дополнил статистику. По состоянию на утро 8 февраля в Киеве зафиксировано 2 862 новых случая коронавируса за сутки. Я тоже попал сюда. Чувствую себя хорошо, на самоизоляции, но в рабочем режиме", - сообщил Резников.

Отметим, до этого Резников болел коронавирусом в ноябре 2020 года.

Напомним, накануне министр заявил, что главы министерств и ведомств, которые причастны к силовому блоку, будут давать еженедельные брифинги, чтобы информировать о ситуации внутри Украины и вокруг нее.

Он также рассказал о том, что США одобрили новые военные поставки для Украины из стран Балтии. По его словам, ожидаются "очень интересные вещи".

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Алексей РезниковCOVIDКоронавирус