Міністр оборони України Олексій Резніков знову захворів на коронавірус. За його словами, він продовжує працювати, але на самоізоляції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook .

"Доповнив статистику. Станом на ранок 8 лютого в Києві зафіксовано 2 862 нових випадки коронавірусу за добу. Я теж потрапив сюди. Відчуваю себе добре, на самоізоляції, але в робочому режимі", - повідомив Резніков.

Зазначимо, до цього Резніков хворів на коронавірус в листопаді 2020 року.

Нагадаємо, напередодні міністр заявив, що глави міністерств і відомств, які причетні до силового блоку, даватимуть щотижневі брифінги, щоб інформувати про ситуацію всередині України та навколо неї.

Він також розповів про те, що США схвалили нові військові поставки для України з країн Балтії. За його словами, очікуються "дуже цікаві речі".