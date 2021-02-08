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РФ и Беларусь восстанавливают железнодорожное сообщение спустя 10 месяцев

Автор: Инна Собора

Движение поездов между Белоруссией и Россией возобновилось с 8 февраля. Его отменили из-за коронавируса весной 2020 года.

Об этом сообщает РБК.

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Такая дата открытия железнодорожного сообщения указана в распоряжении правительства России.

Движение поездов открыто на «взаимной основе» и будет организовано на маршруте Минск - Москва - Минск. Также в расписании поездов Москва -- Калининград появится остановка в Минске. Маршруты открыты только для граждан двух стран. С этого же дня увеличивается количество авиарейсов между Москвой и Минском с трех до пяти.

Посетить столицу Белоруссии россияне могут только при наличии справки об отрицательном результате теста на коронавирус. ПЦР-тест должен быть сделан не более чем за три дня до пересечения границы.

Как известно, границы России были закрыты 30 марта 2020 года, для того чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Напомним, Российская Федерация и Беларусь приостановили железнодорожное сообщение с Украиной и Молдовой с 17 марта 2020 года из-за пандемии коронавируса.

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