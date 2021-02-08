РФ і Білорусь відновлюють залізничне сполучення через 10 місяців

Рух поїздів між Білоруссю і Росією відновилося з 8 лютого. Його скасували через коронавірус навесні 2020 року.

Така дата відкриття залізничного сполучення вказана в розпорядженні уряду Росії.



Рух поїздів відкрито на взаємній основі» і буде організовано на маршруті Мінськ - Москва - Мінськ. Також у розкладі потягів Москва -- Калінінград з'явиться зупинка в Мінську. Маршрути відкриті тільки для громадян двох країн. З цього ж дня збільшується кількість авіарейсів між Москвою і Мінськом з трьох до п'яти.

Відвідати столицю Білорусії росіяни можуть лише при наявності довідки про негативному результаті тесту на коронавірус. ПЛР-тест повинен бути зроблений не більш ніж за три дні до перетину кордону.