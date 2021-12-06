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В Риме мужчину оштрафовали на 400 евро из-за отсутствия COVID-сертификата

Автор: Ольга Белей

Полиция в Риме выписала штраф в размере 400 евро местному жителю из-за отсутствия документа о вакцинации. С сегодняшнего дня для поездок в общественном транспорте Италии необходимо иметь при себе зеленый COVID-сертификат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство ANSA.

В понедельник, 6 декабря, в Италии впервые начали проводить проверку наличия COVID-сертификатов у пассажиров автобусов и метро.

"Местные полицейские на автобусной остановке на площади Пьяццале Фламинио применили к мужчине санкции. Как только мужчина вышел из автобуса, полицейские попросили его показать зеленый сертификат. "У меня его нет, потому что я хотел сделать прививку в ближайшие несколько дней", - объяснил 50-летний румын. С него был стянут штраф в размере 400 евро", - пишет издание.

Напомним, с понедельника, 6 декабря, в Италии начали действовать жесткие коронавирусные ограничения. Прежде всего новые правила касаются невакцинированных граждан.

Теперь граждане, которые не получили прививки от COVID, не смогут посещать закрытые общественные места: рестораны/кафе/бары, кинотеатры, клубы. Также им запрещено посещать футбольные матчи на стадионе, концерты и другие места.

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Италиясертификат вакцинацииКоронавирус