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Риск повторного заражения Delta-штаммом на 74% выше чем у Alpha

Автор: Сергей Пышкин

Согласно данным Управления национальной статистики Великобритании (ONS), риск повторного заражения штаммом Delta на 74% выше, чем у Alpha. Показатели стремительно выросли с мая 2021 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Отмечается, что в период с июля 2020 года по октябрь 2021 года было зафиксировано 358 случаев повторного заражения в 20757 человек. В то же время показатели стремительно выросли с мая 2021 года, когда Delta стал доминирующим штаммом в мире.

В частности, большинство повторных инфекций было зафиксировано уже через семь-восемь месяцев после первого заражения, а люди, которые имели наименьшее количество болезни в организме - были под большим риском снова заразиться.

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