Ризик повторного зараження Delta-штамом на 74% вищий ніж у Alpha

Зазначається, що у період з липня 2020 року до жовтня 2021 року було зафіксовано 358 випадків повторного зараження у 20757 осіб. Водночас показники стрімко зросли з травня 2021 року, коли Delta став домінуючим штамом у світі.

Зокрема, більшість повторних інфекцій була зафіксована вже через сім-вісім місяців після першого зараження, а люди, які мали найменшу кількість хвороби в організмі - були під більшим ризиком знову заразитися.