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Риск повторного заражения "Дельтой" на 46% выше, чем "Альфой", - МИД Британии

Автор: Сергей Пышкин

МИД Великобритании решил пересмотреть свою оценку риска для штамма коронавируса "Дельта". Оказалось, что шанс заболеть им повторно на 46% выше, чем вариантом "Альфа".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Согласно данным Минздрава, риск повторно заболеть штаммом "Дельта" на 46% больше, чем "Альфой". В частности, высокий риск наблюдается уже через полгода после первого заражения и выздоровления.

Стоит отметить, что вывод был построен в результате исследований экспертами Службы здравоохранения Англии ПЦР-тестов людей, переболевших коронавирусом в течение последних трех месяцев.

Пока неизвестно, чем именно обусловлено то, что вариант "Дельта" больше всего вызывает повторных случаев заражения. Специалисты убеждены в том, что это, возможно, связано с тем, что приобретенный иммунитет в начале пандемии коронавируса - начал ослабевать.

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