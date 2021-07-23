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Ризик повторного зараження "Дельтою" на 46% вище, ніж "Альфою", - МОЗ Британії

Автор: Сергій Пишкін

МОЗ Великобританії вирішило переглянути свою оцінку ризику стосовно штаму коронавірусу "Дельта". Виявилося, що шанс захворіти на нього повторно на 46% вище, ніж варіантом "Альфа".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Згідно з даними МОЗ, ризик повторно захворіти на штам "Дельта" на 46% більше, ніж "Альфою". Зокрема, найвищий ризик спостерігається вже через півроку після першого зараження й одужання.

Варто відзначити, що висновок був побудований внаслідок досліджень експертами Служби охорони здоров’я Англії ПЛР-тестів людей, які перехворіли на коронавірус протягом останніх трьох місяців.

Наразі невідомо, чим саме обумовлено те, що варіант "Дельта" найбільше викликає повторних випадків зараження. Фахівці переконані у тому, що це, можливо, пов’язано з тим, що набутий імунітет на початку пандемії коронавірусу - почав слабшати.

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