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"Риски останутся": в ВОЗ призывают не отказываться от мер против COVID

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Великобритания, Среда 30 июня 2021 16:30
"Риски останутся": в ВОЗ призывают не отказываться от мер против COVID Фото: в ВОЗ призывают не отказываться от мер против COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

Специальный посланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро заявил, что появление новых вариантов коронавируса и в дальнейшем будет оставаться проблемой. Он призвал сохранять некоторые меры в отношении коронавируса.

Об этом он сказал в эфире программы "Радио 4", передает Sky News.

"Мы должны быть готовы к неизбежности того, что вирусы и в дальнейшем будут для нас проблемой. Нам придется по-настоящему серьезно подумать о том, чтобы продолжать практиковать определенную степень физического дистанцирования, определенную степень ношения маски, определенную степень гигиены, определенную защиту тех, кто является наиболее уязвимым, пока есть эти неприятные вирусы вокруг, независимо от того, привиты ли мы", - сказал доктор Дэвид Набарро.

Он, в частности, призвал сохранить профилактические меры в отношении коронавируса.

"Это очень злит людей, потому что они хотят перестать быть осторожными, но это мой совет, и он основан только на изучении этих вещей в течение многих лет и заключается в том, что не круто просто отказываться от наших профилактических мероприятий сегодня, ведь мы надеемся, что это уменьшит риски, а риски останутся".

Ранее сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан предупредила, что индийский вариант коронавируса " Дельта" вдвое заразнее, чем первоначальный штамм, обнаруженный в Ухане.

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