ПЦР-тесты и вакцинация. Появились рекомендации СНБО по противодействию коронавирусу "Дельта"

Совет безопасности и обороны Украины (СНБО) разработал рекомендации для граждан и государственных учреждений по противодействию распространению коронавирусу "Дельта", впервые обнаруженного в Индии. Соответствующие меры должно утвердить правительство.

Об этом сообщает Минздрав Украины в Telegram.