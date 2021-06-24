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ПЦР-тесты и вакцинация. Появились рекомендации СНБО по противодействию коронавирусу "Дельта"

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Украина, Четверг 24 июня 2021 13:32
ПЦР-тесты и вакцинация. Появились рекомендации СНБО по противодействию коронавирусу "Дельта" Фото: появились рекомендации СНБО по противодействию коронавирусу "Дельта" (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Совет безопасности и обороны Украины (СНБО) разработал рекомендации для граждан и государственных учреждений по противодействию распространению коронавирусу "Дельта", впервые обнаруженного в Индии. Соответствующие меры должно утвердить правительство.

Об этом сообщает Минздрав Украины в Telegram.

"В Украине 23 июня зафиксировано два случая COVID-19, вызванных штаммом "Дельта". В СНБО обсудили меры борьбы с распространением "индийского" штамма в Украине, которые после утверждения отправят на рассмотрение правительства", - говорится в сообщении.

В Минздраве разработали инфографику с соответствующими рекомендациями СНБО по противодействию коронавирусу "Дельта".

ПЦР-тесты и вакцинация. Появились рекомендации СНБО по противодействию коронавирусу &quot;Дельта&quot;

Ранее глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что течение болезни, вызванной "Дельта"-штаммом коронавируса, является более тяжелым. По его словам, вакцинированные украинцы от него защищены.

Вчера стало известно о подтверждении 2 случаев заражения штаммом "Дельта" в Украине. Инфицированные лица сейчас лечатся в киевской больнице.

Директор Европейского центра профилактики и контроля заболеваний доктор Андреа Аммон заявила, что к концу августа штамм "Дельта" составит 90% всех новых случаев заболевания в Европейском союзе.

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