"Ризики залишаться": у ВООЗ закликають не відмовлятися від заходів проти COVID

"Ми повинні бути готові до неминучості того, що віруси і надалі будуть для нас проблемою. Нам доведеться по-справжньому серйозно подумати про те, щоб продовжувати практикувати певний ступінь фізичного дистанціювання, певний ступінь носіння маски, певний ступінь гігієни, певний захист тих, хто є найбільш вразливим, поки є ці неприємні віруси навколо, незалежно від того, чи ми щеплені ", - сказав доктор Девід Набарро.

Він, зокрема, закликав зберегти профілактичні заходи щодо коронавірусу.

"Це дуже розлючує людей, бо вони хочуть перестати бути обережними, але це моя порада, і вона заснована лише на вивченні цих речей протягом багатьох років й полягає в тому, що не круто просто відмовлятися від наших профілактичних заходів сьогодні, адже ми сподіваємось, що це зменшить ризики, а ризики залишаться".