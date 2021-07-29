"Риски остаются высокими": в НАН предупредили о росте случаев COVID-19

В Украине возможен рост заболеваемости на коронавирус. Такой прогноз дали ученые из Национальной академии наук Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обзор эпидемиологической ситуации, опубликованной на сайте НАН.

"Эпидемические показатели в целом очень изменчивы и не всегда согласованы между собой. В то же время риски значительного ускорения роста остаются высокими",- говорится в сообщении.

Как отмечают ученые, за последнюю неделю лидерами роста случаев COVID-19 оказались прежде всего регионы на Востоке Украины и, в меньшей степени, на Юге.

Хотя еще 7 дней назад почти весь недельный прирост случаев коронавируса сосредоточивался в южных областях (прежде всего в Одесской области).