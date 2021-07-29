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"Ризики залишаються високими": у НАН попередили про зростання випадків COVID-19

Автор: Марія Кучерявець

В Україні можливе зростання захворюваності на коронавірус. Такий прогноз дали вчені з Національної академії наук України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд епідеміологічної ситуації, опублікованій на сайті НАН.

"Епідемічні показники загалом є дуже мінливими і не завжди узгоджені між собою. Водночас ризики значного прискорення зростання лишаються високими", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають вчені, за останній тиждень лідерами зростання числа випадків COVID-19 виявилися насамперед регіони на Сході України та, меншою мірою, на Півдні.

Хоча ще 7 днів тому майже весь тижневий приріст випадків коронавірусу зосереджувався у південних областях (передусім в Одеській області).

Нагадаємо, що в Україні зростає кількість нових випадків коронавірусу: за минулу добу виявили 846 заражень.

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