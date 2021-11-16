Рокировки зон и 1000 гривен за вакцинацию. Что нужно знать о карантине в Украине

"Красная" зона карантина в Украине может начать сокращаться уже на следующей неделе, уже есть первые кандидаты на выход. Кроме того, со второй половины декабря украинцы смогут получить 1000 гривен за вакцинацию.

Подробнее о том, что будет с карантином в Украине и кто сможет получить выплату за вакцинацию - в материале РБК-Украина ниже.

Зоны карантина

"Красная" зона +1

По стостоянию на 16 ноября в "красной" зоне карантина с максимальными ограничениями находятся 18 регионов - Киев и 17 областей:

Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская., Волынская, Черкасская.

Уже с 18 ноября таких регионов будет 19 - добавится Винницкая область. Вместе с тем, по прогнозам Киевской школы экономики, эта область будет последним регионом, попавшим в "красную" зону. Однако, эксперты уточнили, что пока этот прогноз учитывает краткосрочную перспективу - до конца ноября.

Как известно, в "красной" зоне действуют максимальные ограничения - запрещена работа кафе, ресторанов, ТРЦ, спортзалов, кинотеатров и театров. Без ограничений могут работать только продуктовые магазины, аптеки, банки, АЗС, ветклиники. Вместе с тем, для вакцинированных предусмотрены послабления - при условии 100% вакцинации персонала и посетителей бизнес может работать. Альтернативой вакцинации может быть ПЦР-тест или тест на антиген.

Первые на выход

Вчера в Офисе президента состоялось очередное совещание по карантину, где анонсировали выход областей из "красной" зоны. По словам премьера Дениса Шмыгаля, первые на выход - Херсонская и Луганская области. Отметим, Херсонская область стала первым регионом "красной" зоны - жесткие ограничения там действуют с 15 октября.

Глава Минздрава Виктор Ляшко в ходе брифинга также анонсировал начало выхода областей из "красной" зоны уже на следующей недели. Но, кто именно сможет ослабить ограничения он не уточнил.

Эксперты Киевской школы экономики также анонсировали возможный выход областей из "зоны локдауна" на следующей недели и назвали 4 явных кандидата - Киевская, Луганская, Запорожская и Одесская области. Кроме того, в KSE считают, что к этой четверке может присоединиться и Львовская область.

Отметим, ранее в Минздраве отмечали, что среднее время нахождения региона в "красной" зоне составляет 37 дней.

1000 гривен за вакцинацию

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал выплаты 1000 гривен для вакцинированных.

Кто сможет получить - все, кто прошел полный курс вакцинации до и после 19 декабря.

Когда начнутся выплаты - старт запланирован на 19 декабря.

Как получить - механизм выплат еще в разработке, но в ОП отметили, что это будут не наличные деньги.

На что можно будет потратить деньги - культура, путешествия и спорт, полный список планируют объявить в ближайшее время. В частности, Зеленский отмечал, что можно будет оплатить абонемент в спортзал, купить билет в кино, театр, на поезд или самолет.

"Это будет определенный ваучер или сертификат, или депозит - называйте как хотите - на перечень товаров и услуг", - пояснил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, отметив, что процесс получения денег теми, у кого есть "Дия", и теми, у кого нет будет отличаться.

Отметим, что вакцинация в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. В общей сложности прививки получили 12 331 552 человека, из них 8 887 415 человек прошли полный курс вакцинации (две дозы).