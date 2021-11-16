Когда области начнут выходить из "красной" зоны: ответ Ляшко

В Министерстве здравоохранения спрогнозировали, когда регионы смогут начать выходить из "красной" зоны карантина. Это может произойти уже на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко во время брифинга.

"Начало выхода областей из "красного" уровня эпидопасности прогнозируемо можно ожидать на следующей неделе. Есть ряд областей, в которых уменьшился процент заболеваемости, выписки стабильно начали преобладать над госпитализациями, также снизился и процент занятых коек с кислородом", - сказал Ляшко.

Министр отметил, что от начала введения "красного" уровня эпидопасности в первом регионе, а именно - Херсонской области, прошло 30 дней, что фактически составляет то же время, установленное прошлой волной коронавируса.

"То есть вовремя введенные карантинные ограничения позволили нам идти среднестатистическими темпами", - резюмировал Ляшко.