ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В России начали выдавать паспорта вакцинации

Новина українською → Воскресенье 03 января 2021 03:31
В России начали выдавать паспорта вакцинации Фото: вакцинация (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

С начала года в России те, кто получили прививки от коронавируса, могут получить на портале госуслуг паспорт вакцинации. Неясно, будет ли давать данный паспорт какие-либо преференции привитым.

Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, пишет "Интерфакс".

"Всем гражданам, прошедшим вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, с 1 января на портале госуслуг доступен сертификат о вакцинации", - сказал Мурашко.

Он отметил, что прививочные кабинеты начнут работать с 4 января.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предполагал, что полеты на самолетах будут разрешены либо при предъявлении паспорта вакцинации, либо после прохождения тестирования.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация в январе 2021 года начнет поставки своей вакцины от COVID на оккупированный Донбасс.

РБК-Украина писало, что Россия хочет испытать свою вакцину от COVID-19 на украинцах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Коронавирус вакцинация
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19