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У Росії почали видавати паспорти вакцинації

Новость на русском → Неділя 03 січня 2021 03:31
У Росії почали видавати паспорти вакцинації Фото: вакцинація (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

З початку року в Росії ті, хто отримали щеплення від коронавіруса, можуть отримати на порталі держпослуг паспорт вакцинації. Неясно, чи давати цей паспорт які-небудь преференції щепленим.

Про це заявив міністр охорони здоров'я РФ Михайло Мурашко, пише "Інтерфакс".

"Всім громадянам, які пройшли вакцинацію від нової коронавирусной інфекції, з 1 січня на порталі держпослуг доступний сертифікат про вакцинацію", - сказав Мурашко.

Він зазначив, що прищепні кабінети почнуть працювати з 4 січня.

Раніше глава Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв припускав, що польоти на літаках будуть дозволені або при пред'явленні паспорта вакцинації, або після проходження тестування.

Раніше повідомлялося, що Російська Федерація в січні 2021 року почне поставки своєї вакцини від COVID на окупований Донбас.

РБК-Україна писало, що Росія хоче випробувати свою вакцину від COVID-19 на українцях.

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