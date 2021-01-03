В России начали выдавать паспорта вакцинации

С начала года в России те, кто получили прививки от коронавируса, могут получить на портале госуслуг паспорт вакцинации. Неясно, будет ли давать данный паспорт какие-либо преференции привитым.

Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, пишет "Интерфакс".

"Всем гражданам, прошедшим вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, с 1 января на портале госуслуг доступен сертификат о вакцинации", - сказал Мурашко.

Он отметил, что прививочные кабинеты начнут работать с 4 января.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предполагал, что полеты на самолетах будут разрешены либо при предъявлении паспорта вакцинации, либо после прохождения тестирования.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация в январе 2021 года начнет поставки своей вакцины от COVID на оккупированный Донбасс.

РБК-Украина писало, что Россия хочет испытать свою вакцину от COVID-19 на украинцах.