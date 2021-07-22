В России выявили "Гамма" штамм коронавируса. Бразильский штамм "Гамма", как и "Дельта", является более заразным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".
Россия столкнулась с резким увеличением числа случаев заболевания коронавирусом, в котором власти обвиняют разновидность "Дельта" и медленные темпы вакцинации.
"На территории Российской Федерации широко распространен вариант "Дельта", выявлены единичные случаи штамма "Гамма", - говорится в сообщении.
Штаммы "Дельта" и "Гамма" относятся к категории "вызывающих беспокойство", поскольку они легче распространяются и могут снизить эффективность антител.