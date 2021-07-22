У Росії виявили "Гамма" штам коронавірусу. Бразильський штам "Гамма", як і "Дельта", є більш заразним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".
Росія зіткнулася з різким збільшенням числа випадків захворювання коронавірусом, в якому влада звинувачує різновид "Дельта" і повільні темпи вакцинації.
"На території Російської Федерації широко поширений варіант "Дельта", виявлені поодинокі випадки штаму" Гамма", - йдеться в повідомленні.
Штами "Дельта" і "Гамма" належать до категорії "викликають занепокоєння", оскільки вони легше поширюються і можуть знизити ефективність антитіл.