В России выявили первое заражение коронавирусом "дельта плюс"

"Случай единственный и, скорее всего завозной. Также штамм "дельта-плюс" зафиксирован в единичных случаях в США, Великобритании и ряде других стран", - отметила она.

По ее словам, еще рано говорить о степени опасности этой мутации, поскольку клиническая картина пациентов пока не дает для этого оснований.

Отметим, на сегодня в Индии, где впервые зафиксировали распространение штамма "дельта плюс", его выявили у нескольких десятков человек.