У Росії виявили перше зараження коронавірусом "дельта плюс"

У Російській Федерації виявили перший випадок зараження новим штамом коронавірусу "дельта плюс". Передбачається, що це завізний випадок.
Про це повідомила заступник директора НДІ грипу імені Смородинцева з наукової роботи Дар'я Даниленко, передає "Фонтанка".
"Випадок єдиний і, швидше за все завізний. Також штам "дельта-плюс" зафіксований в одиничних випадках в США, Великобританії та низці інших країн", - зазначила вона.
За її словами, ще рано говорити про ступінь небезпеки цієї мутації, оскільки клінічна картина пацієнтів поки не дає для цього підстав.
Зазначимо, на сьогодні в Індії, де вперше зафіксували поширення штаму "дельта плюс", його виявили у кількох десятків людей.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я Індії вже виступило із заявою про те, що цей штам має підвищену проникність, більш сильно зв'язується з рецепторами клітин легенів, а також може знизити відповідь на антитіла.