В России зарегистрировали COVID-вакцину для детей

В среду, 24 ноября Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало вакцину против коронавируса для детей. Ее назвали "Спутник М".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
"Сегодня получено разрешение на использование "Спутника" уже в детской популяции, вакцина получила регистрацию, можем поделиться этим радостным фактом", - сказал заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Денис Логунов.
Зарегистрированный препарат от COVID предназначинный для вакцинации детей в возрасте от 12 до 17 лет. Прививки несовершеннолетним будут делать с согласия родителей или самого ребенка, если ему уже исполнилось 15 лет.
Напомним, в Словакии заявили о прекращении иммунизации российской вакциной "Спутник V". Такое решение было принято в связи с истечением срока годности этой вакцины.