В России зарегистрировали COVID-вакцину для детей

В среду, 24 ноября Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало вакцину против коронавируса для детей. Ее назвали "Спутник М".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

"Сегодня получено разрешение на использование "Спутника" уже в детской популяции, вакцина получила регистрацию, можем поделиться этим радостным фактом", - сказал заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Денис Логунов.

Зарегистрированный препарат от COVID предназначинный для вакцинации детей в возрасте от 12 до 17 лет. Прививки несовершеннолетним будут делать с согласия родителей или самого ребенка, если ему уже исполнилось 15 лет.