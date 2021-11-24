RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Росії зареєстрували COVID-вакцину для дітей

Автор: Іванна Шовкун

У середу, 24 листопада, Міністерство охорони здоров'я РФ зареєструвало вакцину проти коронавірусу для дітей. Її назвали "Супутник М".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Сьогодні отримано дозвіл на використання "Супутника" вже у дитячій популяції, вакцина отримала реєстрацію, можемо поділитися цим радісним фактом", - сказав заступник директора Національного дослідницького центру епідеміології та мікробіології імені М.Ф. Гамалеї Денис Логунов.

Зареєстрований препарат від COVID призначений для вакцинації дітей віком від 12 до 17 років. Щеплення неповнолітнім робитимуть за згодою батьків або самої дитини, якщо їй вже виповнилося 15 років.

Нагадаємо, в Словаччині заявили про припинення імунізації російською вакциною "Супутник V". Таке рішення було ухвалено у зв'язку із закінченням терміну придатності цієї вакцини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВакцина