У Росії зареєстрували COVID-вакцину для дітей

У середу, 24 листопада, Міністерство охорони здоров'я РФ зареєструвало вакцину проти коронавірусу для дітей. Її назвали "Супутник М".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

"Сьогодні отримано дозвіл на використання "Супутника" вже у дитячій популяції, вакцина отримала реєстрацію, можемо поділитися цим радісним фактом", - сказав заступник директора Національного дослідницького центру епідеміології та мікробіології імені М.Ф. Гамалеї Денис Логунов.

Зареєстрований препарат від COVID призначений для вакцинації дітей віком від 12 до 17 років. Щеплення неповнолітнім робитимуть за згодою батьків або самої дитини, якщо їй вже виповнилося 15 років.