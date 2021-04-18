UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Россия обязала иностранцев делать ПЦР-тест при въезде в Крым

Автор: Дмитрий Левицкий

Так называемый "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов изменил правила въезда на полуостров во время пандемии коронавируса. Иностранцев обязали делать ПЦР-тест на коронавирус при въезде в Крым.

Об этом говорится на сайте так называемого "правительства Крыма".

Ограничения начали действовать с 17 апреля 2021 года. Отныне "иностранцам и лицам без гражданства" нужно в течение трех календарных дней со дня прибытия пройти лабораторное исследование на коронавирус методом ПЦР.

Кроме того, информацию о результате ПЦР-тестирования нужно разместить на сайте российского Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Также при въезде в оккупированный Крым необходимо заполнить электронную анкету, которая размещена на том же портале государственных и муниципальных услуг.

Напомним, в конце марта Украина также изменила правила въезда на подконтрольную территорию с территории Крыма и оккупированного Донбасса. Граждан, которые направляются в Украину, чтобы вакцинироваться от коронавируса, освободили от самоизоляции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КрымтестыКоронавирус
Читайте также
В Украине свыше 10 тысяч новых случаев COVID-19
В индийской столице не хватает мест в больницах для COVID-больных
Прогноз погоды