Россия обязала иностранцев делать ПЦР-тест при въезде в Крым

Так называемый "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов изменил правила въезда на полуостров во время пандемии коронавируса. Иностранцев обязали делать ПЦР-тест на коронавирус при въезде в Крым.

Об этом говорится на сайте так называемого "правительства Крыма".

Ограничения начали действовать с 17 апреля 2021 года. Отныне "иностранцам и лицам без гражданства" нужно в течение трех календарных дней со дня прибытия пройти лабораторное исследование на коронавирус методом ПЦР.

Кроме того, информацию о результате ПЦР-тестирования нужно разместить на сайте российского Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Также при въезде в оккупированный Крым необходимо заполнить электронную анкету, которая размещена на том же портале государственных и муниципальных услуг.