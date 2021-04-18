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Росія зобов'язала іноземців робити ПЛР-тест при в'їзді в Крим

Автор: Дмитро Левицький

Так званий "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов змінив правила в'їзду на півострів під час пандемії коронавірусу. Іноземців зобов'язали робити ПЛР-тест на коронавірус під час в'їзду в Крим.

Про це йдеться на сайті так званого "уряду Криму".

Обмеження почали діяти з 17 квітня 2021 року. Відтепер "іноземцям та особам без громадянства" потрібно протягом трьох календарних днів від дня прибуття пройти лабораторне дослідження на коронавірус методом ПЛР.

Крім того, інформацію про результат ПЛР-тестування потрібно розмістити на сайті російського Єдиного порталу державних та муніципальних послуг.

Також при в'їзді в окупований Крим необхідно заповнити електронну анкету, яка розміщена на тому ж порталі державних та муніципальних послуг.

Нагадаємо, наприкінці березня Україна також змінила правила в'їзду на підконтрольну територію з території Криму та окупованого Донбасу. Громадян, які прямують в Україну, щоб вакцинуватися від коронавірусу, звільнили від самоізоляції.

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