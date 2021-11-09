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Россия побила антирекорд - более 1200 смертей от коронавируса за сутки

Автор: Иванна Шовкун

За сутки 8 ноября в России от коронавируса умерли 1 211 человек. Такое число смертей от COVID-19 является для страны рекордным за все время пандемии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные московского оперштаба по борьбе с инфекцией в Telegram.

По состоянию на 9 ноября в РФ зарегистрировали 39 160 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Накануне показатель заболеваемости составлял 39 400 случаев за сутки.

8 ноября в Москве коронавирус выявили у 5 287 человек (накануне - 4982). В Подмосковье COVID-19 зафиксирован еще у 2 818 пациентов, в Петербурге - у 2 680.

Всего за время пандемии в России коронавирусом заболели более 8,8 миллионов человек. А количество летальных случаев за два года возросло до 249 215 человек.

Напомним, 6 ноября в России зафиксировали антирекорд по заболеваемости коронавирусом.

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