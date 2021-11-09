Росія побила антирекорд - понад 1200 смертей від коронавірусу за добу

За добу 8 листопада в Росії від коронавірусу померло 1 211 людей. Така кількість смертей від COVID-19 є для країни рекордною за весь час пандемії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані московського оперштабу по боротьбі з інфекцією в Telegram .

Станом на 9 листопада в РФ зареєстрували 39 160 нових випадків зараження коронавірусом за добу. Напередодні показник захворюваності становив 39 400 випадків на добу.

8 листопада в Москві коронавірус виявили у 5 287 осіб (напередодні - 4982). У Підмосков'ї COVID-19 зафіксовано ще у 2 818 пацієнтів, у Петербурзі - у 2 680.

Всього за час пандемії в Росії на коронавірус захворіло понад 8,8 мільйонів людей. А кількість летальних випадків за два роки зросла до 249 215 осіб.