RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Росія побила антирекорд - понад 1200 смертей від коронавірусу за добу

Автор: Іванна Шовкун

За добу 8 листопада в Росії від коронавірусу померло 1 211 людей. Така кількість смертей від COVID-19 є для країни рекордною за весь час пандемії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані московського оперштабу по боротьбі з інфекцією в Telegram.

Станом на 9 листопада в РФ зареєстрували 39 160 нових випадків зараження коронавірусом за добу. Напередодні показник захворюваності становив 39 400 випадків на добу.

8 листопада в Москві коронавірус виявили у 5 287 осіб (напередодні - 4982). У Підмосков'ї COVID-19 зафіксовано ще у 2 818 пацієнтів, у Петербурзі - у 2 680.

Всього за час пандемії в Росії на коронавірус захворіло понад 8,8 мільйонів людей. А кількість летальних випадків за два роки зросла до 249 215 осіб.

Нагадаємо, 6 листопада в Росії зафіксували антирекорд із захворюваності на коронавірус.

Читайте РБК-Україна в Google News
КоронавірусРосійська Федерація