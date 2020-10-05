Россия может закрыть границы из-за роста случаев COVID-19

Российская Федерация может закрыть границы и сократить количество полетов в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. За сутки в РФ подтвердили почти 11 тысяч новых случаев, что является антирекордом с 12 мая.

Об этом заявил сенатор Совета Федерации Валерий Рязанский, передают "РИА Новости".

По его словам, чем больше люди перемещаются, тем больше распространяется вирус.

"Конечно, мы можем закрыть границы РФ, мы идем к этому", - сказал Рязанский.

За прошедшие сутки в России подтвердили 10 888 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в стране уже заразились 1 миллион 225 тысяч 889 человек. Активными больными остаются 222 090 пациентов, что является максимумом с начала июля.

Ранее РБК-Украина писало, что с 5 октября Казахстан приостанавливает возобновление авиасообщения с другими странами в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в мире.

Также сообщалось, что правительство Франции объявило Париж зоной максимальной опасности в связи с распространением коронавируса.

Отметим, в Украине с 28 сентября открыли границы для иностранцев. При этом иностранных граждан будут пропускать лишь при соблюдении определенных условий.