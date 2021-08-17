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Россиянин пытался въехать в Украину с поддельным COVID-сертификатом, а поляк - с чужим

Автор: Инна Собора

Двух иностранцев с чужим и поддельным документами обнаружили на границе за прошедшие сутки. Один из них русский, другой - поляк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Так, поляка остановили пограничники Львовского отряда в пункте пропуска "Шегени". Он пытался въехать по чужому сертификату вакцинации от коронавируса.

Кроме того, в пункте пропуска "Сеньковка" пограничники Черниговского отряда остановили гражданина России. Он направлялся с поддельным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2. Пограничники во время проверки выяснили, что в документе, который он предоставил, полностью поддельная печать и подпись врача.

Гражданина Польши и гражданина России в Украину не пропустили и вернули в обратном направлении.

С начала проверки документов о вакцинации (22.03.2021) в пунктах пропуска выявлено 182 человека, которые пытались пересечь границу с поддельными или чужими сертификатами.

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