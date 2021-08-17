Росіянин намагався в'їхати в Україну з підробленим COVID-сертифікатом, а поляк - з чужим

Так, поляка зупинили прикордонники Львівського загону в пункті пропуску "Шегені". Він намагався в'їхати за чужим сертифікатом вакцинації від коронавірусу.

Крім того, в пункті пропуску "Сеньківка" прикордонники Чернігівського загону зупинили громадянина Росії. Він прямував з підробленим ПЛР-тестом на коронавірусну інфекцію SARS-CoV-2. Прикордонники під час перевірки з’ясували, що в документі, який він надав, повністю підроблена печатка та підпис лікаря.

Громадянина Польщі та громадянина Росії в Україну не пропустили та повернули в зворотному напрямку.

З початку перевірки документів про вакцинацію (22.03.2021) у пунктах пропуску виявлено 182 особи, які намагалися перетнути кордон з підробленими або чужими сертифікатами.