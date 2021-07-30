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Рост случаев продолжается: за сутки в Украине 962 новых COVID-больных

Автор: Инна Собора

За сутки 29 июля в Украине зафиксировано 962 подтвержденных случая COVID-19. Среди заболевших - 51 ребенок и 49 медицинских работников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Также за минувшие сутки госпитализированы 488 человек, выздоровели - 504, умерли от коронавируса 14 человек.

За сутки осуществили около 45 тысяч тестов различными методами.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в Киеве (233), Одесской (83), Харьковской (72), Донецкой (69) и Днепропетровской (64) областях.

Напомним, за 28 июля выявили 846 новых случаев коронавируса.

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