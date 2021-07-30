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Ріст випадків продовжується: за добу в Україні 962 нових COVID-хворих

Автор: Инна Собора

За добу 29 липня в Україні зафіксовано 962 нові підтверджені випадки COVID-19. Серед хворих - 51 дитина та 49 медичних працівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Також за минулу добу госпіталізовано 488 людей, одужали - 504, померли від коронавірусу 14 людей.

За добу здійснили близько 45 тисяч тестів різними методами.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (233), Одеській (83), Харківській (72), Донецькій (69) та Дніпропетровській (64) областях.

Нагадаємо, за 28 липня виявили 846 нових випадків коронавірусу.

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Коронавірус