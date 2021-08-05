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Рост случаев продолжается: за сутки в Украине более тысячи новых COVID-больных

Автор: Инна Собора

За сутки 4 августа в Украине зафиксировано 1 052 новых подтвержденных случаев COVID-19. Госпитализировали 532 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Среди больных - 81 ребенок и 37 медицинских работников.

Кроме того, за вчера в Украине от коронавируса умерли 25 человек. Одолели болезнь и выздоровели 542 человека.

За сутки протестировали на наличие коронавируса более 45 тысяч человек различными методами.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (187), Одесской (75), Запорожской (62), Харьковской (59) и Винницкой (57) областях.

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