RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Ріст випадків продовжується: за добу в Україні більше тисячі нових COVID-хворих

Автор: Инна Собора

За добу 4 серпня в Україні зафіксовано 1 052 нових підтверджених випадків COVID-19. Госпіталізували 532 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Серед хворих - 81 дитина та 37 медичних працівників.

Крім того, за вчора в Україні від коронавірусу померли 25 людей. Здолали хворобу і одужали 542 людини.

За добу протестували на наявність коронавірусу понад 45 тисяч людей різними методами.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (187), Одеській (75), Запорізькій (62), Харківській (59) та Вінницькій (57) областях.

Читайте РБК-Україна в Google News
пандемияКарантинКоронавірусКоронавірус "Дельта"