Рост случаев: в Украине 1014 новых случаев коронавируса

Минздрав сообщил о 1014 новых случаях коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава .

За сутки

Госпитализировали 401 человека, а умерли 77 пациентов. Выздоровели за вчера 5511 человек. Протестированы методом ПЦР 32 313 человек, методом ИФА - 10 428 человек, экспресс-тестами - 211 991 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (243), Днепропетровской (82), Донецкой (61), Харьковской (60) и Хмельницкой (60) областях.

За все время пандемии

Всего в Украине было 2 224 992 случая COVID-19, выздоровели из них 2 136 176 человек, а умерли 51 769 пациентов.