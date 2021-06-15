Ріст випадків: в Україні 1014 нових випадків коронавірусу

МОЗ повідомив про 1014 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень в Києві, Дніпропетровській та Донецькій областях.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
Госпіталізували 401 особу, а померли 77 пацієнтів. Одужали за вчора 5 511 осіб. Протестовані методом ПЛР 32 313 осіб, методом ІФА - 10 428 осіб, експрес-тестами - 211 991 осіб.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (243), Дніпропетровській (82), Донецькій (61), Харківській (60) та Хмельницькій (60) областях.
Всього в Україні було 2 224 992 випадки COVID-19, одужали з них 2 136 176 осіб, а померли 51 769 пацієнтів.
Нагадаємо, за минулі вихідні в центрах масової вакцинації проти коронавірусу прищепили 31 305 громадян.
Додамо, що змінився алгоритм роботи центру вакцинації від COVID в Києві.