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Рост случаев. В Украине более 7 тысяч новых заражений COVID и 275 смертей за сутки

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 7312 человек, а умерли - 275. Больше всего новых случаев в Киеве, Донецкой, Полтавской и Львовской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

За сутки госпитализировали 1 691 человека; летальных исходов - 275; выздоровел - 16 521 человек. За все время пандемии в Украине: заболел - 3 630 391 человек; выздоровели - 3 393 420 человек; летальных исходов - 94 184.

Больше всего новых заражений за сутки в Киеве (1211), Донецкой (531), Полтавской (495), Львовской (417) областях.

Протестировали за сутки методом ПЦР - 32 402 человека, методом ИФА - 6665, экспресс-тестами - 31 069.

Напомним, в НАН объяснили почему, статистика COVID в Киеве не соответствует реальной динамике.

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Министерство здравоохранения Украины