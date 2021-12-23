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Ріст випадків. В Україні більше 7 тисяч нових заражень COVID та 275 смертей за добу

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 7312 людей, а померли - 275. Найбільше нових випадків у Києві, Донецькій, Полтавській та Львівській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

За добу госпіталізували 1 691 особу; летальних випадків - 275; одужала - 16 521 особа. За весь час пандемії в Україні: захворіла - 3 630 391 особа; одужали - 3 393 420 осіб; летальних випадків - 94 184.

Найбільше нових заражень за добу в Києві (1211), Донецькій (531), Полтавській (495), Львівській (417) областях.

Протестували за добу методом ПЛР - 32 402 людини, методом ІФА - 6665, експрес-тестами - 31 069.

Нагадаємо, в НАН пояснили чому, статистика COVID в Києві не відповідає реальній динаміці.

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Мінстерство охорони здоров'я України