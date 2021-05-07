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Ріст випадків: в Україні 8404 нових зараження коронавірусом

Новость на русском → Київ, П'ятниця 07 травня 2021 08:16
Ріст випадків: в Україні 8404 нових зараження коронавірусом Фото: в Україні ріст COVID-випадків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні виявили ще 8404 нових зараження коронавірусом. Найбільше нових випадків в Харківській, Дніпропетровській областях та в Києві.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Зазначимо, сьогодні на більше ніж 2 тисячі нових випадків більше, ніж повідомляли вчора.

Ситуація за добу:

  • госпіталізували 3 080 осіб;
  • летальних випадків - 379;
  • одужало - 19 453 особи;
  • здійснено тестувань за добу - 94 479 (зокрема методом ПЛР - 39 748, методом ІФА - 14 177, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 40 554).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (991), Дніпропетровській (622), м. Київ (611), Донецькій (571) та Запорізькій (494) областях.

В Україні за весь час пандемії виявили 2 105 428 випадків коронавірусу, 1 731 162 одужання та 45 830 смертей.

Нагадаємо, Запорізька та Полтавська області виходять з "червоної" зони.

Зазначимо, що лише одна область в Україні залишилася в "червоній" зоні карантину.

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