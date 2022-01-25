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Рівненська область переходить у "червону" зону: названо дату

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Рівненська область, Вівторок 25 січня 2022 11:15
Рівненська область переходить у "червону" зону: названо дату Фото: Рівненська область переходить в "червону" зону (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Рівненська область переходить у "червону" зону адаптивного карантину. Відповідний рівень епідемічної небезпеки почне діяти з 27 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова.

"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 27 січня 2022 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Рівненської області", - зазначив він.

Які обмеження діють у "червоній" зоні

У "червоній" зоні адаптивного карантину забороняється:

  • робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень навинос,
  • робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів,
  • робота навчальних закладів, крім дитячих садків та початкових класів шкіл,
  • робота непродовольчих ринків та магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів,
  • проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,
  • робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

У "червоній" зоні дозволяється робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів.

Навчальні заклади можуть працювати, якщо 100% працівників мають "зелений" COVID-сертифікат.

Обмеження "червоного" рівня не будуть застосовуватися за наявності у всіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів, у тому числі релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв або інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів "зеленого" COVID-сертифікату.

Нагадаємо, на сьогодні в Україні лише один регіон знаходиться у "червоній" зоні - це Івано-Франківська область.

У Міністерстві охорони здоров'я вважають, що найближчим часом до цієї зони можуть потрапити ще Львівська та Чернівецька області.

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