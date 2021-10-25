Ровно в "красной" зоне будет минимум три недели: как будет работать транспорт и школы

"Красная зона на территории Ровенской городской территориальной общины будет действовать как минимум три недели. В случае улучшения показателей (повышение темпов вакцинации, снижение уровня заболеваемости, снижение уровня госпитализации) ограничения красной зоны могут быть отменены", - написал мэр.

Общественный транспорт

По словам городского головы, общественный транспорт продолжит работу в привычном режиме при условии соблюдения перевозки количества пассажиров не более чем по количеству отведенных мест.

Учебные заведения

Школы

Каникулы для школьников продлятся с 23 по 31 октября. Относительно следующей недели будет принято дополнительное решение.

Детские сады

Они продолжают свою работу в обычном режиме при условии наличия COVID-сертификатов вакцинации у персонала заведения.

Кроме того, будут работать и другие учебные заведения, все работники которых получили сертификат о полном курсе вакцинации от COVID-19.

Отметим, введение "красной" зоны означает запрет работы кафе и ресторанов, ТРЦ, кинотеатров, театров, непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров, учреждений культуры.

Также запрещается проведение массовых мероприятий кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей.

Избежать ограничений можно лишь при условии, что 100% посетителей, персонала учреждений или организаторов мероприятий полностью вакцинированы от коронавируса.



