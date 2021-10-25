Рівне в "червоній" зоні буде мінімум три тижні: як працюватиме транспорт та школи

"Червона зона на території Рівненської міської територіальної громади діятиме як мінімум три тижні. У випадку покращення показників (підвищення темпів вакцинації, зниження рівня захворювання, зниження рівня госпіталізації) обмеження червоної зони можуть бути скасовані", - написав мер.

Громадський транспорт

За словами міського голови, громадський транспорт продовжить роботу у звичному режимі за умови дотримання перевезення кількості пасажирів не більш як за кількістю відведених місць.

Заклади освіти

Школи

Канікули для школярів триватимуть з 23 до 31 жовтня. Щодо наступного тижня - буде прийнято додаткове рішення.

Дитячі садки

Вони продовжують свою роботу у звичному режимі за умови наявності COVID-сертифікатів вакцинації у персоналу закладу.

Крім того, працюватимуть й інші навчальні заклади, всі працівники яких отримали сертифікат про повний курс вакцинації від COVID-19.

Зазначимо, введення "червоної" зони означає заборона роботи кафе та ресторанів, ТРЦ, кінотеатрів, театрів, непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів, закладів культури.

Також забороняється проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів.

Уникнути обмежень можна лише за умови, що 100% відвідувачів, персоналу закладів чи організаторів заходів повністю вакциновані від коронавірусу.



