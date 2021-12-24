Рождество на карантине. Куда нужно взять COVID-документы и паспорт

В Украине начинается праздничная пора. Во всех городах будут проводиться массовые мероприятия приуроченные к Новому году и Рождеству, однако карантинные ограничения в стране отменяться не будут.
Об этом сообщает РБК-Украина.
В связи с этим украинцам для посещения мероприятий украинцам потребуются сертификаты о вакцинации. При этом паспорт гражданина Украины необходимо носить с собой даже при походе в магазин или небольшой прогулке возле дома.
В "красной" зоне адаптивного карантина, а именно в Запорожской и Волынской областях, потребуются COVID-документы. Сертификаты необходимо иметь при себе при посещении:
Какие документы необходимы для посещения заведений и мероприятий:
В "желтой" зоне карантина также для посещения мероприятий, заведений общепита, музеев, кинотеатров потребуются:
только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом можно посещать:
При этом детям и подросткам посещать ТРЦ можно только с родителями, которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.