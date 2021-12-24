Рождество на карантине. Куда нужно взять COVID-документы и паспорт

В связи с этим украинцам для посещения мероприятий украинцам потребуются сертификаты о вакцинации. При этом паспорт гражданина Украины необходимо носить с собой даже при походе в магазин или небольшой прогулке возле дома.

"Красная" зона

В "красной" зоне адаптивного карантина, а именно в Запорожской и Волынской областях, потребуются COVID-документы. Сертификаты необходимо иметь при себе при посещении:

массовых мероприятий,

заведений общественного питания,

кинотеатров,

театров,

музеев,

фитнес-клубов и спортзалов.

Какие документы необходимы для посещения заведений и мероприятий:











В "желтой" зоне карантина также для посещения мероприятий, заведений общепита, музеев, кинотеатров потребуются:













только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом можно посещать:

заведения питания,

гостиницы,

учреждения и заведения социальной защиты,

спортзалы и фитнес-центры,

ЦПАУ,

Управление труда и соцзащиты,

Управление пенсионного фонда,

ТРЦ.

При этом детям и подросткам посещать ТРЦ можно только с родителями, которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.