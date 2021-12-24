RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Різдво на карантині. Куди потрібно взяти COVID-документи і паспорт

Автор: Валерія Поліщук

В Україні починається святкова пора. У всіх містах будуть проводитися масові заходи приурочені до Нового року та Різдва, проте карантинні обмеження в країні скасовуватися не будуть.

Про це повідомляє РБК-Україна.

У зв'язку з цим для відвідування заходів українцям будуть потрібні сертифікати про вакцинацію. При цьому паспорт громадянина України необхідно носити з собою навіть при поході в магазин або невеликій прогулянці біля будинку.

"Червона" зона

У "червоній" зоні адаптивного карантину, а саме у Запорізькій та Волинській областях, будуть потрібні COVID-документи. Сертифікати необхідно мати при собі при відвідуванні:

  • масових заходів,
  • закладів громадського харчування,
  • кінотеатр,
  • театр,
  • музей,
  • фітнес-клубів і спортзалів.

Які документи потрібні для відвідування закладів та заходів:

У "жовтій" зоні карантину також для відвідування заходів, закладів громадського харчування, музеїв, кінотеатрів будуть потрібні:

тільки з негативним ПЛР-тестом або -сертифікатом можна відвідувати:

  • заклади харчування,
  • готель,
  • установи та заклади соціального захисту,
  • спортзали та фітнес-центри,
  • ЦНАП,
  • Управління праці та соцзахисту,
  • Управління Пенсійного фонду,
  • ТРЦ.

При цьому дітям і підліткам відвідувати ТРЦ можна тільки з батьками, які щеплені або мають негативний ПЛР-тест.

Читайте РБК-Україна в Google News
КоронавірусНовий рік