Різдво на карантині. Куди потрібно взяти COVID-документи і паспорт

В Україні починається святкова пора. У всіх містах будуть проводитися масові заходи приурочені до Нового року та Різдва, проте карантинні обмеження в країні скасовуватися не будуть.
Про це повідомляє РБК-Україна.
У зв'язку з цим для відвідування заходів українцям будуть потрібні сертифікати про вакцинацію. При цьому паспорт громадянина України необхідно носити з собою навіть при поході в магазин або невеликій прогулянці біля будинку.
У "червоній" зоні адаптивного карантину, а саме у Запорізькій та Волинській областях, будуть потрібні COVID-документи. Сертифікати необхідно мати при собі при відвідуванні:
Які документи потрібні для відвідування закладів та заходів:
У "жовтій" зоні карантину також для відвідування заходів, закладів громадського харчування, музеїв, кінотеатрів будуть потрібні:
тільки з негативним ПЛР-тестом або -сертифікатом можна відвідувати:
При цьому дітям і підліткам відвідувати ТРЦ можна тільки з батьками, які щеплені або мають негативний ПЛР-тест.