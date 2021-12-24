Різдво на карантині. Куди потрібно взяти COVID-документи і паспорт

У зв'язку з цим для відвідування заходів українцям будуть потрібні сертифікати про вакцинацію. При цьому паспорт громадянина України необхідно носити з собою навіть при поході в магазин або невеликій прогулянці біля будинку.

"Червона" зона

У "червоній" зоні адаптивного карантину, а саме у Запорізькій та Волинській областях, будуть потрібні COVID-документи. Сертифікати необхідно мати при собі при відвідуванні:

масових заходів,

закладів громадського харчування,

кінотеатр,

театр,

музей,

фітнес-клубів і спортзалів.

Які документи потрібні для відвідування закладів та заходів:











У "жовтій" зоні карантину також для відвідування заходів, закладів громадського харчування, музеїв, кінотеатрів будуть потрібні:













тільки з негативним ПЛР-тестом або -сертифікатом можна відвідувати:

заклади харчування,

готель,

установи та заклади соціального захисту,

спортзали та фітнес-центри,

ЦНАП,

Управління праці та соцзахисту,

Управління Пенсійного фонду,

ТРЦ.

При цьому дітям і підліткам відвідувати ТРЦ можна тільки з батьками, які щеплені або мають негативний ПЛР-тест.