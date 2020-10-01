Голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан оцінив можливість введення локдауну в Києві. За його словами, якщо ліжкофонд буде забезпечений в необхідній кількості, то локдауну не буде.

Про це Рубан заявив у коментарі РБК-Україна.

"Чи буде повторний локдаун - це залежить від регіонів. Якщо ліжкофонд буде забезпечений в необхідній кількості, як того вимагає ситуація, - ніякого локдауну не буде. Якщо регіон байдуже ставиться до здоров'я своїх мешканців - не буде ліжкомісць, реанімаційних, лікарів", - сказав він.

При цьому він зазначив, що якщо ситуація в Києві буде контрольована, то жорсткого карантину не буде.

"Червоний код, якщо ми будемо контролювати ситуацію (в Києві - ред.), то червоного кольору в Києві не буде і локдауну не буде", - додав Рубан.

Нагадаємо, зараз Київ знаходиться в "жовтій зоні" карантину.

Раніше Рубан заявляв, що за оптимістичним сценарієм Київ до березня буде перебувати в "помаранчевій зоні".

Крім того, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україну тільки торкнулася хвиля коронавірусу.