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В Румынии усиливают ограничения из-за штамма "Омикрон"

Автор: Анна Полисученко

В Румынии правительство решило ввести дополнительные меры для въезжающих в страну. Это произошло после подтверждения штамма коронавируса "Омикрон" у двух граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.

С понедельника вакцинированных от инфекции румын и граждан Евросоюза, приезжающих из третьих стран, обяжут предоставлять отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный за 48 часов до въезда. Путешественники, которые не имеют сертификатов об иммунизации, должны будут отправиться на самоизоляцию на десять дней.

Граждане ЕС, приезжающие в Румынию из стран блока, должны предоставить сертификат о вакцинации или выздоровлении от коронавируса либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов. Невакцинированных путешественников, прибывших из стран "красной зоны" эпидемиологического риска, отправят на двухнедельный карантин.

Румынские власти, учитывая большое количество их граждан, которые собираются вернуться домой во время зимних каникул, намереваются после 20 декабря ввести для них формы местонахождения пассажира. Их будут выдавать при въезде в страну.

Ранее мы писали, что Великобритания ужесточает правила из-за "Омикрона": тесты будут сдавать все приехавшие.

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ОмикронРумыния