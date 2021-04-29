В Румынии выявили "индийский" штамм коронавируса

В Румынии впервые выявили случай заражения новым штаммом коронавируса, который был выявлен в Индии. Новую мутацию выявили в 26-летнего пациента, который прибыл в Румынию около месяца назад.

Об этом сообщает Reuters .

У инфицированного были легкие симптомы коронавируса.

По данным Министерства здравоохранения Румынии, выявленная мутация не является более заразной, которая, как полагают, спровоцировала резкий рост заболеваемости COVID-19 в Индии.

В ведомстве также отслеживает вспышку коронавируса среди строителей, недавно прибывших из Индии.